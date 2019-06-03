Премьер Италии пригрозил отставкой из-за споров правящих партий

3 июня 2019 23:21 (UTC+04:00)

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о готовности покинуть свой пост, если разногласия между правящими партиями "Движение "5 звезд" и "Лига" продолжатся. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил на пресс-конференции в правительственном дворце в понедельник.

"Я прошу каждую из политических сил сделать выбор и сказать, намерены ли они следовать положениям правительственного контракта", - заявил Конте.

По его словам, "обе политические силы должны осознавать свою задачу". "Иначе я откажусь от своего мандата", - предупредил итальянский премьер.

По итогам парламентских выборов в марте 2018 года "Движение "5 звезд" и "Лига" приняли решение о формировании коалиционного правительства. В целях достижения согласия лидеры двух партий Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини отказались от притязаний на премьерство, и компромиссным кандидатом на этот пост стал беспартийный Джузеппе Конте.

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