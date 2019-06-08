Страшное ДТП в Германии, пострадал 21 ребенок и двое взрослых

8 июня 2019 00:42 (UTC+04:00)

Туристический автобус со школьниками столкнулся с легковым автомобилем в Германии. В результате аварии пострадал 21 ребенок и двое взрослых, сообщила в пятницу на официальном портале полиция города Гота, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее было известно о 18 пострадавших детях. По данным правоохранителей, инцидент произошел около 16:00 по местному времени на автомагистрали близ города Арнштадт (федеральная земля Тюрингия). Всего в автобусе находились 49 детей, отмечают в полиции. Пострадавшие взрослые находились в легковом автомобиле.

Причины ДТП устанавливаются.

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