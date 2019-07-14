Во французском Биаррице прошла акция протеста против саммита G7

Около тысячи человек приняли участие в акции протеста в Биаррице против саммита Группы семи (G7), который пройдет в этом городе на юго-западе Франции 24-26 августа. Об этом в субботу сообщила радиостанция France Bleu, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Колонна, состоящая из альтерглобалистов, экологов, представителей профсоюзов и движения "желтых жилетов", прошла мирно по центральным улицам Биаррица к побережью. В руках манифестанты держали плакаты, на которых, в частности, было написано: "Саммиту G7 - нет!" и "Полиция повсюду - правосудия нигде". Участники протеста в ходе акции сделали несколько остановок перед зданиями, где будет проходить саммит, прежде чем добраться до конечной точки.

Манифестация прошла спокойно, никаких инцидентов зафиксировано не было. За обеспечением порядка в Биаррице в этот день следили усиленные полицейские патрули.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.