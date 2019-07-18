Еврокомиссар предложил выступать "единым фронтом" по проблеме прибытия беженцев в ЕС

18 июля 2019 11:24 (UTC+04:00)

Страны Евросоюза должны выработать более солидарный подход к решению проблемы мигрантов, прибывающих в Европу через Средиземное море. Об этом заявил журналистам еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос перед началом неформальной встречи глав МВД стран ЕС, которая открывается в четверг в Хельсинки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я призову все страны от лица ЕС продемонстрировать больше солидарности. Мы не можем от случая к случаю решать такие вопросы, нам нужны более долгосрочные решения", - подчеркнул он.

По его словам, цель заключается не в том, чтобы "принудить страны к солидарности, а в том, чтобы убедить их" выступать единым фронтом по проблеме прибытия беженцев в ЕС.

Он добавил, что, хотя на неформальном ужине в среду главы МВД стран Евросоюза обсуждали идею создания новой системы по приему прибывающих в Европу через Средиземное море мигрантов, решений принято еще не было. "Но сегодня я жду решений", - сказал он.

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