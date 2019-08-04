Французский изобретатель вновь пытается пересечь Ла-Манш на летающей доске

Французский инженер Франки Запата стартовал с берега Франции на летающей доске, чтобы вновь попытаться пересечь Ла-Манш. Прямую трансляцию его полета в воскресенье ведет телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС,

Путешествие Запаты началось с пляжа близ французской коммуны Сангатт, где с самого утра собрались сотни поклонников изобретателя. Ему предстоит преодолеть 35 км на высоте до 20 метров. Скорость полета составляет около 140 км/ч. Конечной точкой маршрута должна стать местность близ города Сент-Маргарет Бэй (Великобритания), где француза уже ожидают преданные английские фанаты.

Во время полета инженер один раз приземлится на специально подготовленную платформу для дозаправки. Как подчеркивает телеканал, именно дозаправка 25 июля стала неудачной для француза: из-за сильных волн пилот летающей доски задел раскачивающуюся платформу и упал в воду.

Накануне на пресс-конференции инженер сообщил, что рассчитывает на успех сегодняшнего предприятия, несмотря на недостаток времени на тестирование аппарата. "Обычно мы тестируем машины на протяжении нескольких недель перед важным предприятием, - признался он. - Немного не по себе использовать только что отремонтированный после падения в воду аппарат". При этом организаторы отмечают, что платформа для дозаправки на этот раз имеет гораздо большие размеры чем та, которая использовалась 25 июля.

Метеорологи сообщили о благоприятной для рискованного путешествия погоде: скорость ветра невысокая.

Летающая платформа Flyboard Air, на которой изобретатель отправился в путь, снабжена пятью небольшими реактивными двигателями, которые позволяют ей разгоняться вместе с оператором до 195 км/ч, а без оператора, с дистанционным управлением для перевозки грузов, - до 400 км/ч. Двигатели работают на авиационном керосине и в обычных условиях запаса топлива хватает на семь минут. Платформа может использоваться на высоте до 3 - 3,5 км.

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