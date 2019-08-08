У мэрии в городе на юге Швеции произошел взрыв

8 августа 2019 15:31 (UTC+04:00)

Сильный взрыв прогремел в ночь на четверг рядом с мэрией города Ландскруна на юге Швеции. Взрывной волной в ряде домов были выбиты стекла, пострадала стоящая перед зданием муниципалитета статуя, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

На место происшествия прибыли взрывотехники, которые тщательно обследовали его. По их словам, пока еще трудно говорить о конкретном типе использованной взрывчатки.

"Сейчас идет интенсивная работа, в частности по обработке собранных ночью показаний свидетелей", - отметил пресс-секретарь Центра управления полиции региона Юг Патрик Форс.

По словам одного из очевидцев, взрыв был настолько сильным, что в доме затрясся пол. Никто не пострадал.

Как сообщает газета Helsingborgs Dagblad, с декабря 2018 года в Ландскруне произошло семь сильных взрывов. Но, как заверил на пресс-конференции в четверг глава местной полиции Патрик Хеймбранд, ситуация в городе "не является опасной для общественности".

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