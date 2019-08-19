Меркель: Евросоюз нуждается в политике, способной еще больше объединить его страны

Европейский союз нуждается в политике, которая могла бы еще больше объединить входящие в него страны. Об этом заявила в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в городе Шопрон. Ее транслировал телеканал Die Welt, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы нуждаемся в политике, которая могла бы еще сильнее объединить страны Евросоюза, чтобы мы стали конкурентоспособнее", - сказала Меркель. Канцлер отметила, что "ЕС находится перед множеством вызовов".

Меркель и Орбан принимают участие в мероприятиях по случаю 30-летия со дня так называемого Европейского пикника, когда 19 августа 1989 года близ Шопрона произошло символическое открытие границы между бывшей ГДР и Венгрией. Более 600 граждан ГДР тогда бежали на Запад.

Меркель назвала "Европейский пикник" "значительной вехой на пути к объединению Германии". По ее словам, членство Венгрии в ЕС "также связано с этим событием". Меркель поблагодарила граждан Венгрии за проявленное в ту пору мужество.

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