Джонсон считает, что сделка об условиях Brexit в нынешнем виде не пройдет через парламент

20 августа 2019 00:59 (UTC+04:00)

Соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза в его нынешнем состоянии не будет принято Палатой общин Соединенного Королевства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил главе правительства Ирландии Лео Варадкару в ходе состоявшегося между ними телефонного разговора, информирует пресс-служба премьера.

"Премьер-министр указал, что соглашение о выходе в его нынешнем виде не пройдет через Палату общин, поэтому [из него] необходимо исключить "бэкстоп" [режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit] и найти альтернативное решение. Глава ирландского правительства подтвердил позицию 27 государств - членов ЕС, что соглашение о выходе не может быть заново открыто [для переговоров], подчеркнув важность юридически применимой гарантии для обеспечения отсутствия жесткой границы и продолжения свободной торговли на острове Ирландия, - сказал пресс-секретарь британского премьера. - Премьер-министр дал понять, что прекращение свободного передвижения [граждан ЕС] после Brexit не коснется единой зоны передвижения (Common Travel Area), которая появилась задолго до вступления Великобритании и Ирландии в ЕС".

"Оба лидера вновь заявили о своем желании безотлагательно восстановить политические институты в Северной Ирландии и согласились тесно сотрудничать для реализации этой цели. Они осудили утренний взрыв в графстве Фермана и призвали всех, кто располагает соответствующей информацией, связаться с североирландской полицией", - подчеркнул представитель Джонсона.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством предшественницы Джонсона Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

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