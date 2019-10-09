Авиарегулятор ЕС усомнился в надежности новых компьютеров в Boeing 737 MAX

Европейское агентство по авиационной безопасности проинформировало американских коллег и компанию Boeing о том, что не считает достаточными проведенные тесты ряда компьютерных систем, которыми оснастили самолеты Boeing 737 MAX. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

По словам ее источников, речь идет о двух компьютерах, которые входят в систему управления авиалайнером. В Boeing полагают, что в случае выхода из строя одного из них второй может выполнять его функции. Такой принцип работы был предложен компанией в качестве одной из мер по повышению надежности самолетов после приостановки их эксплуатации.

Специалисты европейского регулятора считают, что испытания, проведенные Boeing и сотрудниками Федеральное авиационного управления (ФАУ) США, не доказывают, что компьютеры будут работать надлежащим образом в случае чрезвычайной ситуации. По словам источников, это означает, что возвращение Boeing 737 MAX в эксплуатацию может быть отложено. В публикации отмечается, что представители европейского регулятора не представили исчерпывающего списка рекомендаций относительно того, как следует тестировать указанные компьютерные системы.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

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