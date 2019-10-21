Британский премьер попытается вновь провести сделку по Brexit через парламент

21 октября 2019 01:33 (UTC+04:00)

Британский парламент в понедельник вернется к теме предстоящего выхода страны из состава ЕС, до которого остается всего 10 дней, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

После субботнего заседания Палаты общин, на котором депутаты внесли поправку в резолюцию правительства о Brexit, обязав вновь отсрочить дату "развода" с Евросоюзом, премьер-министр Борис Джонсон вновь попробует провести через парламент сделку с Брюсселем об условиях Brexit.

Спикер Палаты общин Джон Беркоу уже пообещал огласить парламентскую повестку дня в начале заседания, намеченного на 14:30. После этого станет понятно, допустит ли он проведение новых дебатов по соглашению с Евросоюзом. Если да, то голосование по сделке может состояться в понедельник. В ином случае у правительства появится возможность внести сделку на рассмотрение парламентариев во вторник.

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