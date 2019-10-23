Число пропавших без вести из-за наводнений в Каталонии увеличилось до пяти

23 октября 2019 23:47 (UTC+04:00)

Число пропавших без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями в испанском автономном сообществе Каталония, увеличилось до пяти человек, один мужчина погиб, сообщает служба Гражданской защиты, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На пляже Кальдес-д´Эстрак (провинция Барселона) обнаружено тело мужчины, которого унесло течением, когда он подошел, чтобы переставить свою машину в муниципалитете Ареньс. О гибели мужчины сообщили каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra.

Среди пропавших без вести – 70-летняя мать и ее 40-летний сын в муниципалитете Вилаверд (подтвердил мэр этого города Антони Англес) и еще два человека в Ла-Эсплуга-де-Франколи (подтвердили Mossos de Escuadra). Оба муниципалитета расположены в провинции Таррагона.
Кроме того, в настоящее время спасатели ведут поиски еще одного человека: водитель грузовика (бельгиец по национальности) пропал также в районе Ла-Эсплуга-де-Франколи.

Еще несколько человек получили травмы, сообщает служба гражданской защиты Каталонии.
Власти автономного сообщества объявили 24 октября днем траура.

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