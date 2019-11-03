Джонсон пообещал не допустить проведения нового референдума о независимости Шотландии

3 ноября 2019 14:27 (UTC+04:00)

Борис Джонсон заявил, что не допустит проведения нового референдума о независимости Шотландии, пока он занимает пост премьер-министра Великобритании. Об этом глава правительства заявил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нет, я не сделаю этого, я не хочу, чтобы он состоялся", - сказал Джонсон, отвечая на вопрос ведущей программы, даст ли он добро на проведение подобного плебисцита. "Я не вижу причин, по которым мы должны вернуться к этому вопросу", - добавил премьер-министр.

"У нас был один [референдум] в 2014 году, народу Великобритании, народу Шотландии в 2014 году сказали, что это будет единственное подобное событие в жизни целого поколения", - напомнил Джонсон. "Не думаю, что люди в этой стране считают, что референдумы - отличная вещь для гармонии", - отметил глава правительства.

Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен уже не раз заявляла, что до конца года потребует от Лондона наделения Эдинбурга законным правом на проведение референдума о независимости региона. До рождества, отмечаемого в Великобритании 25 декабря, она намерена направить в Лондон запрос в соответствии с разделом 30 Акта о Шотландии от 1998 года. Согласно этому разделу, парламент Великобритании обязан предоставить региону право провести референдум. Для этого требуется согласие трех государственных институтов: парламента Шотландии, нижней и верхней палат парламента Соединенного Королевства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Правительство Британии ввело запрет на добычу газа методом фрекинга
Европа 2 ноября 05:28
"Туркменские авиалинии" возобновят полеты в Великобританию
Бизнес 1 ноября 11:34
Узбекистан и Великобритания подписали Соглашение о сотрудничестве в случае Brexit без сделки
Бизнес 1 ноября 10:54
Британская компания инвестирует $300 млн в создание ЦОД в Узбекистане
ИКТ 1 ноября 10:17
Королева Великобритании подписала закон о проведении 12 декабря досрочных выборов
Европа 31 октября 21:28
Евросоюз исключил возможность новых переговоров об условиях Brexit
Европа 31 октября 16:54
Лента новостей
Медведев анонсировал встречу группы Россия-АСЕАН по научному сотрудничеству
В мире 15:18
В Бакинском филиале МГУ имени М.В. Ломоносова прошел традиционный День открытых дверей (ФОТО)
Общество 14:58
Завтра в Баку будет облачно
Общество 14:02
У побережья Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Другие страны 13:43
В одной из иранских провинций увеличилась выдача лицензий для промышленных предприятий
Бизнес 13:29
В самолете премьера Японии при полете произошло возгорание
Другие страны 13:16
В Центре заботы о бездомных собаках "Топлан" прошел день открытых дверей (ФОТО)
Общество 12:58
Около 100 тыс. домов остались без электричества из-за шторма на юго-западе Франции
Европа 12:27
Число жертв двух землетрясений на Филиппинах увеличилось до 21
В мире 12:05