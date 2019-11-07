Британия снизит меры безопасности для своих судов в Ормузском проливе

Великобритания понизила оценку риска безопасности прохождения судов под флагом страны через Ормузский пролив, теперь они смогут пересекать пролив без непосредственного сопровождения военными кораблями. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters, передает передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Суда под британским флагом скоро смогут пересекать Ормузский пролив без непосредственного сопровождения кораблей ВМС Великобритании вследствие снижения риска задержания данных судов", - приводит агентство слова представителя правительства.

Ситуация вокруг Ормузского пролива обострилась 19 июля, когда иранское агентство IRNA сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Британские же власти заявили, что Иран в нарушение международного права задержал Stena Impero в территориальных водах Омана и затем заставил танкер войти в свои воды.

За осложнением ситуации в Персидском заливе 14 сентября последовала атака дронов на два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие об использовании 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.

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