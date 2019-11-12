Сторонники независимости Каталонии заблокировали дорогу на границе с Францией

12 ноября 2019 00:52 (UTC+04:00)

Сторонники независимости Каталонии устроили в понедельник акцию протеста рядом с границей между Испанией и Францией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в Twitter служба дорожного движения региона.

Как отметили каталонские власти, трасса АР7 "перекрыта в районе [муниципалитета] Ла-Жункера из-за манифестации". Организатором митинга стало сепаратистское движение "Демократическое цунами", которое призвало сторонников независимости заблокировать дорогу на границе.

По задумке организатора протеста, дорога может быть заблокирована до трех дней. Участники митинга запаслись продуктами питания, некоторые разбили палатки. Манифестанты также соорудили сцену, на которой уже начал выступление каталонский исполнитель.

Ранее "Демократическое цунами" обещало устроить протесты с 11 по 13 ноября после внеочередных всеобщих выборов в Испании.

С 14 октября в разных городах Каталонии прошли многочисленные демонстрации. Поводом для их проведения стал вердикт Верховного суда Испании, который приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

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