Франция возглавит подготовку европейских армий к совместным действиям

12 ноября 2019 17:28 (UTC+04:00)

Страны Евросоюза утвердили во вторник совместный оборонный проект, направленный на повышение слаженности армий и оперативной совместимости боевых систем. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в материалах Совета ЕС.

Совет ЕС утвердил во вторник дополнительный перечень из 13 совместных европейских оборонных проектов, охватывающих сферы биологической и химзащиты, космоса и кибербезопасности. Среди них фигурирует проект ECoWAR ("Совместные возможности ведения боевых действий").

"Цель состоит в том, чтобы повысить способность вооруженных сил в рамках ЕС коллективно и эффективно противостоять будущим угрозам, которые становятся все более размытыми, быстрыми, трудно выявляемыми и нейтрализуемыми", - говорится в краткой аннотации к проекту.

Предполагается, что это позволит вооруженным силам в рамках ЕС "совместно участвовать в действиях, требующих тесного взаимодействия и взаимосвязей между различными существующими и будущими военными платформами", а также "повысить их эффективность, совместимость, взаимодополняемость".

В проекте задействованы Франция, Бельгия, Венгрия, Румыния, Испания, Швеция, при этом представитель Парижа заявлен его координатором.

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