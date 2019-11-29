Лидеры стран НАТО примут в Лондоне решения о новом повышении готовности сил альянса

29 ноября 2019 15:39 (UTC+04:00)

Лидеры стран - членов НАТО примут на саммите в Лондоне решение о новом повышении готовности сил альянса. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи на высшем уровне, намеченной на 3-4 декабря, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лидеры НАТО в Лондоне разовьют эти достижения, примут решения по ряду вопросов, включая тему повышения готовности сил альянса, по космосу, борьбе с терроризмом", - сказал он.

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