Опрос: британские консерваторы сохраняют лидерство перед парламентскими выборами

Правящая Консервативная партия Великобритании сохраняет уверенное лидерство перед предстоящими в четверг выборами в парламент королевства и может рассчитывать на 339 мандатов в 650-местной Палате общин. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, подготовленного социологической компанией YouGov по заказу телеканала Sky News, огласившего его результаты во вторник вечером.

Опрос, в котором приняли участие 105,6 тыс. человек, показывает, что тори получат 42,6% голосов избирателей против 43,4% по итогам выборов 2017 года, тогда как оппозиционная Лейбористская партия наберет 33,8% голосов по сравнению с 41% в 2017-м. За "Либеральных демократов", которые двумя годами ранее получили поддержку 7,6% избирателей, свои голоса готовы отдать 13,6% опрошенных. Партии Brexit, основанной лишь в январе этого года и участвующей в выборах впервые, опрос предсказывает поддержку 3,1% британцев.

С учетом особенностей действующей в Великобритании мажоритарной избирательной системы, такой расклад сил на выборах обеспечил бы консерваторам уверенное большинство в парламенте - на 21 мандат больше, чем по итогам прошлых выборов, тогда как лейбористы (231 мандат), Шотландская национальная партия (41) и либдемы (15) даже суммарно имели бы в своем распоряжении лишь 287 депутатских кресел.

По сравнению с предыдущим масштабным опросом YouGov, осуществленным за две недели до выборов, отрыв консерваторов от оппонентов сократился. Тогда тори в среднем прочили не 339, а 359 мандатов. С учетом погрешности, YouGov прогнозирует, что правящая партия получит от 311 до 367 мест в парламенте, таким образом не исключена и возможность того, что по итогам выборов ни одна из партий не получит большинства. Подобная ситуация, известная в Великобритании под названием "подвешенный парламент", грозит сохранением неопределенности по вопросу о Brexit, который при текущем раскладе сил в Палате общин консервативному правительству меньшинства так и не удалось осуществить.

Избирательные участки откроются 12 декабря в 7:00 и закроются в 22:00. Всю ночь будет идти подсчет голосов, а уже к утру станет окончательно ясно - появится ли у Великобритании в ближайшее время шанс решить для себя дилемму Brexit и двинуться вперед, или британская политика останется заложницей "подвешенного парламента".

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