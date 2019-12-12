Король Испании предложил кандидатуру Санчеса на пост главы кабмина

12 декабря 2019 05:50 (UTC+04:00)

Король Испании Фелипе VI предложил кандидатуру лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост председателя правительства, его должен утвердить парламент, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Его Величество король после окончания консультаций с представителями политических сил, представленных в конгрессе депутатов, которые захотели прийти на встречи, в соответствии с конституцией, сообщил мне о своем решении предложить Педро Санчеса в качестве кандидата на пост председателя правительства", - сообщила спикер конгресса депутатов Меричель Батет.

Теперь Батет должна назначить дату обсуждения и голосования по кандидатуре премьера.
Санчес на пресс-конференции сообщил, что принял предложение короля.

Во вторник и среду Фелипе VI проводил переговоры с представителями политических сил, прошедших в парламент по итогам выборов 10 ноября. Представители четырех партий отказались участвовать в консультациях – "Левые республиканцы Каталонии", леворадикальная баскская партия Bildu, каталонская леворадикальная "Кандидатура народного единства" и левый Галисийский националистический блок. Всего в конгрессе нового созыва представлены 16 партий – самое большое число в истории Испании с момента перехода страны к демократии.

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