Две женщины погибли в результате нападения с ножом на юге Британии

22 декабря 2019 22:17 (UTC+04:00)

Две женщины погибли и один мужчина получил серьезные ранения в результате нападения с ножом, произошедшего в воскресенье в городке Кроли Даун в английском графстве Западный Сассекс. Об этом сообщил телеканал Sky News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, убийство произошло на улице около 10:18 (13:18 мск), а нападавший задержан. Сейчас на месте преступления работают криминалисты - они разбили две палатки для сбора улик. Улица перекрыта для движения транспорта.

По словам полиции, риска для общественности случившееся не представляет. "На данный момент мы полагаем, что речь идет о единичном случае, который не представляет угрозы для населения", приводит телеканал слова Алекс Джелдарт, главного инспектора сыскной полиции Сассекса и Суррея, которая возглавляет следственную группу.

Пока официально не названо никаких версий случившегося. По информации газеты Daily Mail, преступление совершил "обезумевший" молодой человек, который перерезал женщинам горло. Газета Express в свою очередь информировала о том, что убийца знал своих жертв.

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