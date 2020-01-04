"Севилья" сыграла вничью с "Атлетиком" в матче чемпионата Испании по футболу

4 января 2020 03:58 (UTC+04:00)

Футбольный клуб "Севилья" на своем поле сыграл вничью с испанским "Атлетиком" со счетом 1:1 в матче 19-го тура чемпионата Испании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Атлетика" мяч забил Андер Капа (15-я минута), на 60-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник "Атлетика" Унаи Нуньес.

"Севилья" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 19 матчах. "Атлетик" располагается на седьмой строчке, в активе клуба 29 очков.

В 20-м туре "Севилья" в гостях сыграет с мадридским "Реалом" 18 января, "Атлетик" примет "Сельту" 19 января. 12 января "Севилья" на выезде сыграет с клубом "Унион Монтанеса Эскобедо" (четвертый по силе дивизион чемпионата Испании) в матче 1/32 финала Кубка Испании. 11 января "Атлетик" на той же стадии на выезде встретится с "Сестао" (клуб четвертого дивизиона).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Манчестер Сити" переиграл "Эвертон" в матче чемпионата Англии по футболу
Спорт 2 января 00:06
Моуринью получил желтую карточку за то, что подглядывал в блокнот тренера соперника
Спорт 1 января 22:03
"Манчестер Сити" обыграл "Шеффилд" в матче чемпионата Англии по футболу
Спорт 30 декабря 2019 00:12
"Милан" объявил о возвращении футболиста Ибрагимовича
Спорт 27 декабря 2019 22:36
В Испании задержали 14 человек за организацию договорных матчей в итальянской Серии А
Европа 27 декабря 2019 21:36
В Азербайджане для школьников проведен мастер-класс по футболу (ФОТО)
Общество 23 декабря 2019 14:03
Лента новостей
У Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,0
Россия 05:01
Президентские выборы в Боливии пройдут 3 мая
Другие страны 04:43
Госдеп и МВБ США запретили TikTok на служебных устройствах
США 04:22
Экс-министр безопасности Мексики не признал вину в связях с картелем
США 04:15
В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
Арабские страны 03:44
Моралес раскритиковал временные власти Боливии за прекращение вещания RT и Telesur
Другие страны 03:21
Мексика отправила временного поверенного в Боливию после высылки посла
Другие страны 03:05
Парламент Северной Македонии утвердил состав временного правительства в преддверии выборов
Европа 02:49
В МИД Иордании прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
Арабские страны 02:31