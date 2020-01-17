Голландский мотогонщик Стравер находится в критическом состоянии после падения на "Дакаре"

Голландский мотогонщик Эдвин Стравер находится в реанимации после травм, полученных в ходе 11-го этапа ралли-рейда "Дакар". Об этом сообщает голландское издание AD, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ралли впервые проходит на территории Саудовской Аравии. По информации источника, 48-летний гонщик был доставлен на вертолете в больницу в Эр-Рияде, он упал на 120-м километре, врезавшись в дюну на скорости около 50 км/ч и сломав один из шейных позвонков. Голландца нашел португальский гонщик Мариу Патрау, который вызвал медицинскую бригаду и оставался с голландцем до ее прибытия. Отмечается, что сердце Стравера останавливалось на 10 минут, сейчас состояние гонщика оценивается как критическое.

В воскресенье португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб, упав с мотоцикла в ходе седьмого этапа.

Стравер в третий раз принимает участие в ралли "Дакар". Его лучшим достижением является 30-е место в общем зачете, которое он занял в 2019 году.

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