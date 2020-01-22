Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго

22 января 2020 03:29 (UTC+04:00)

Стихотворение, написанное рукой Виктора Гюго, случайно обнаружили в колледже имени писателя на востоке Франции, сообщает Le Figaro.

"Мы хотели разобрать архив и навести порядок в документах, путь даже и не самых важных", - рассказывает директор учебного заведения Жан-Жак Фито. В результате сотрудники наткнулись на "всеми забытый" раритет с явной подписью Виктора Гюго в одном из шкафов между архивными документами и бухгалтерскими счетами. Это произошло во время генеральной уборки накануне Нового года.

Рукописи около 150 лет, но она очень хорошо сохранилась. После обнаружения ее поместили под стекло, и теперь она украшает одну их стен кабинета директора.

Стихотворение называется "Бедные дети". Драгоценный текст, состоящий из двух четверостиший, колледж приобрел в 1951 году. На обороте история его появления.

Так, в 1868 году автор подарил его лотерее в пользу бедных детей в Безансоне, родном городе писателя. У сына победителя лотереи его купил букинист и в мае 1951 года перепродал руководству лицея имени Виктора Гюго за шесть тысяч франков. В 1980 году лицей стал колледжем.

Текст ранее публиковался. Это немного измененный отрывок стихотворения Dieu est toujours là из сборника "Внутренние голоса", который был издан в 1837 году.

Колледж в Безансоне - первое образовательное учреждение во Франции, которое стало носить имя Виктора Гюго. Его переименовали на следующий день после похорон писателя в 1885 году.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Глава ВТО: организация преодолеет разногласия вокруг механизма разрешения споров
Европа 03:17
Генсек ООН призвал Совет Безопасности поддержать итоги саммита по Ливии в Берлине
Европа 02:39
Дональд Трамп назвал Грету Тунберг очень сердитой
Европа 00:09
Президент Литвы призвал политические силы Грузии к консенсусу ради демократии
Европа 21 января 22:57
Дональд Трамп намерен обсудить с главой Еврокомиссии "большую торговую сделку"
США 21 января 18:41
В ЕС следят за развитием ситуации со вспышкой нового коронавируса
Европа 21 января 17:30
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Пакистана (ФОТО)
Политика 03:18
Глава ВТО: организация преодолеет разногласия вокруг механизма разрешения споров
Европа 03:17
Безос вернул лидерство в списке богатейших людей мира
США 02:57
Генсек ООН призвал Совет Безопасности поддержать итоги саммита по Ливии в Берлине
Европа 02:39
Президент Ливана утвердил состав нового правительства
Арабские страны 02:35
Защита финдиректора Huawei представила суду свои аргументы на слушаниях об ее экстрадиции
США 02:32
В Буркина-Фасо в результате террористической атаки погибли десятки человек
Другие страны 02:17
Военные Израиля открыли огонь по палестинцам
Израиль 02:05
Неизвестные напали на юге Мексики на автобус с туристами из Польши
Другие страны 01:53