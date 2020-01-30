Швеция намерена эвакуировать граждан страны из провинции Хубэй

30 января 2020 20:11 (UTC+04:00)

МИД Швеции намерен 1-2 февраля эвакуировать шведских граждан из китайской провинции Хубэй, охваченной эпидемией коронавируса, сообщила глава министерства Анн Линде в своем аккаунте в Twitter в четверг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"После консультаций внутри МИД и с ответственными ведомствами, граждане Швеции, которые обратились за помощью, будут в выходные эвакуированы из провинции Хубэй. Мероприятие будет осуществляться под тщательным надзором медицинского персонала", - написала Линде.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.

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