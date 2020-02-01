Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Испании

1 февраля 2020 03:47 (UTC+04:00)

Первый случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, подтвержден в Испании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу министерство здравоохранения королевства.

По его информации, пациент находится на острове Гомера (автономное сообщество Канарские острова).

Как отмечали ранее власти Канарских островов, пять человек, которые проживали в одном доме, были доставлены в больницу на острове с подозрением на коронавирус. Из них двое вступали в контакт в Германии с пациентом, у которого была диагностирована пневмония, вызванная вирусом 2019-nCoV. По данным местных СМИ, речь идет о туристах из ФРГ.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - вирус 2019-nCoV. Помимо КНР и Испании, заболевание выявлено в 22 странах, в том числе в РФ. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 11,1 тыс., 258 человек умерли.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число умерших от коронавируса увеличилось до 258
Китай 02:47
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
США 02:18
Иран приостановил авиасообщение с Китаем
Общество 31 января 21:50
Отец китайского студента, помещенного в карантин в Баку, скончался на родине
Общество 31 января 19:30
Минздрав Азербайджана о состоянии китайского студента, предположительно инфицированного коронавирусом
Происшествия 31 января 18:20
В Казахстане выросло число госпитализированных из-за вспышки коронавируса
Казахстан 31 января 17:57
Лента новостей
Из здания Совета ЕС убрали флаг Великобритании
Европа 03:35
Великобритания официально вышла из состава ЕС
Европа 03:13
Число умерших от коронавируса увеличилось до 258
Китай 02:47
В отношении граждан шести государств ввели ограничения на поездки в США
США 02:45
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
США 02:18
Джонсон заявил, что вне ЕС Британия сможет проявить весь свой потенциал
Европа 02:11
Мадуро анонсировал масштабную судебную реформу в Венесуэле
Другие страны 01:57
США вводят запрет на въезд иностранных граждан, побывавших в последние дни в Китае
США 01:42
В США медики продлили карантин для вернувшихся из Уханя
США 01:18