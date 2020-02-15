Вице-премьер Чехии считает нереальным увеличение страной расходов на оборону до 2% ВВП

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек исключает возможность того, что республика в 2024 году будет расходовать на оборону 2% от национального ВВП, как того требуют ее обязательства перед НАТО. Об этом он заявил в пятницу вечером в ходе встреч на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Отсутствует [в Чехии] политическая воля достичь этого показателя [в 2024 году], - отметил он. - Если мы захотим его достичь, то для нас это будет означать принципиальное изменение структуры государственного бюджета или начало принципиальной дискуссии о доходных статьях госбюджета. Нам неоткуда взять [дополнительно] 60 млрд крон (примерно $3 млрд - прим. ТАСС)".

Чехия вместе с другими европейскими государствами-членами НАТО на саммите организации в Уэльсе в 2014 году приняла обязательства повысить уровень военных расходов до 2% ВВП в 2024 году. Прошлогодняя сумма ее военного бюджета составила 66,7 млрд крон (около $3,33 млрд), что соответствовало 1,2% республиканского ВВП. В текущем году она должна возрасти до 1,4% ВВП и составить 75,5 млрд крон (примерно $3,7 млрд).