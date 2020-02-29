Число заразившихся новым коронавирусом в Хорватии достигло шести

Число заразившихся коронавирусом нового типа в Хорватии выросло на одного человека, достигнув шести. Об этом сообщил в субботу на заседании Национального штаба гражданской защиты министр здравоохранения страны Вилли Берош, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о пяти инфицированных.

"В стране выявлен очередной случай заражения коронавирусом, в то время как ожидаются результаты тестов [на коронавирус] еще двоих хорватских граждан, - отметил министр. - Таким образом, общее число заразившихся в республике в настоящий момент составляет шесть человек".

По словам Бероша, коронавирус был обнаружен у жительницы Риеки, "которая контактировала с ранее заразившимся человеком из этого города". У нее нет тяжелых симптомов, она чувствует себя нормально. Пациентка находится в инфекционной клинике города Загреба.

25 февраля премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил, что в стране зафиксирован первый заболевший новым коронавирусом. К 28 февраля общее число заразившихся выросло до пяти человек. Инфицированные являются жителями Загреба и Риеки.