В Польше зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
Первый случай коронавируса зафиксирован в Польше. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский на пресс-конференции в Варшаве
"Это пациент, который приехал из Германии", - сказал министр.
Он не стал предоставлять данные о пациенте и его семье.
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