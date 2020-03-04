В Польше зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом

Первый случай коронавируса зафиксирован в Польше. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский на пресс-конференции в Варшаве

"Это пациент, который приехал из Германии", - сказал министр.

Он не стал предоставлять данные о пациенте и его семье.