Правительство Италии ограничило проведение массовых мероприятий

Совет министров Италии принял новый декрет, усиливающий меры по борьбе с распространением коронавируса: рекомендует избегать рукопожатий и объятий и обязывает проводить массовые мероприятия при соблюдении минимальной дистанции между людьми, а спортивные соревнования - без зрителей, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Для противодействия и сдерживания распространения вируса COVID-19 по всей стране применяются следующие меры: приостановлены конгрессы, собрания, митинги и общественные мероприятия, в которых участвуют медицинские работники или персонал, отвечающий за оказание основных государственных или коммунальных услуг. Любые другие мероприятия, связанные с проведением конференций или конгрессов, также откладываются до даты, следующей за окончанием срока действия настоящего указа", - говорится в декрете.

Кроме того, правительство решило на время отменить все мероприятия и выступления, включая кинопоказ и театральные выступления, организаторы которых не соблюдают рекомендованную дистанцию между зрителями и посетителями в 1 метр. Аналогичные меры касаются занятий спортом в спортзалах, бассейнах и спортивных центрах. Любые соревнования решено проводить только в отсутствии зрителей, что касается и предстоящих матчей итальянской футбольной серии А.

Помимо уже объявленного закрытия учебных заведений по всей стране до 15 марта, декрет говорит о необходимости дистанционного обучения. Похожий призыв обращен к работодателям, которые при возможности должны обеспечить работу на дому.

Отдельный пункт посвящен пожилым и людям с пониженным иммунитетом, которых призывают избегать мест со скоплением народа и при необходимости вообще не покидать жилье.

Транспортным компаниям предписывается усилить меры по дезинфекции, а местным властям обеспечить распространение правил по соблюдению санитарной гигиены.

В приложении к декрету совет министров Италии перечисляет несколько этих правил: это частое мытье рук, личная дистанция не меньше одного метра, использование платка при чихании или кашле. Отдельно говорится о необходимости избегать контакта с зараженными респираторными заболеваниями, а также избегать рукопожатий и объятий.