Apple приняла решение закрыть все свои магазины в Италии из-за угрозы коронавируса

Американская компания Apple временно закрыла свои магазины на территории Италии из-за угрозы нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании, которое приводит в среду на своем сайте портал AppleInsider, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы поддерживаем усилия по локализации [вируса] и борьбе с COVID-19, и нашим приоритетом остается здоровье и безопасность людей в тех местах, где мы предоставляем услуги. Учитывая это, мы закрываем наши магазины в Италии до последующих уведомлений", - указывается в заявлении компании. Согласно распространенному документу, Apple сохранит возможность обращения в службу поддержки по телефону и на сайте. Кроме того, в обычном режиме продолжит работу онлайн-магазин.

Многие магазины и торговые марки, а также рестораны уже приняли решение о закрытии в разных городах Италии. Во Флоренции власти постановили закрыть все рынки за исключением продуктовых. Закрылись знаковые заведения в Венеции и Милане.

Согласно последним данным, в стране жертвами вызываемого вирусом заболевания и его побочных эффектов стали уже более 800 человек. На настоящий момент в Италии инфицированы более 10 тыс. человек, с начала вспышки в Италии выявлено более 12 тыс. случаев заражения, 1045 человек излечились.

Первая локальная вспышка заболевания в Италии была выявлена 21 февраля. На всей территории страны действует режим карантина и запрет на передвижение без весомых причин.