В Норвегии число жертв коронавируса достигло четырех человек
Четвертый человек скончался в результате заражения коронавирусом в Норвегии в коммуне Лиллестрём. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило местное издание "Romerikes bladet".
"Один житель коммуны Лиллестрём скончался в результате заражения коронавирусом. Летальный исход связан со вспышкой заболевания в центре для лечения и проживания Скедсмотун. Мэр коммуны Йорген Вик подтвердил эту информацию", - сообщает издание.
Во вторник сообщалось о восьми заболевших, находившихся в этом лечебном центре. Некоторые его сотрудники и постояльцы находятся на карантине.
Всего во вторник сообщалось о 1308 заболевших по всей Норвегии.
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