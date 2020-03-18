В Норвегии число жертв коронавируса достигло четырех человек

Четвертый человек скончался в результате заражения коронавирусом в Норвегии в коммуне Лиллестрём. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило местное издание "Romerikes bladet".

"Один житель коммуны Лиллестрём скончался в результате заражения коронавирусом. Летальный исход связан со вспышкой заболевания в центре для лечения и проживания Скедсмотун. Мэр коммуны Йорген Вик подтвердил эту информацию", - сообщает издание.

Во вторник сообщалось о восьми заболевших, находившихся в этом лечебном центре. Некоторые его сотрудники и постояльцы находятся на карантине.

Всего во вторник сообщалось о 1308 заболевших по всей Норвегии.