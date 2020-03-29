Германия приняла 12 пациентов с коронавирусом из Италии и 30 из Франции
Германия приняла на лечение 12 пациентов, зараженных коронавирусом, из Италии и 30 - из Франции. Об этом сообщил в воскресенье в Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает Trend со ссылкой на TACC.
"Сейчас мы помогаем 12 пациентам из Италии и 30 - из Франции", - отметил он, подчеркнув, что Германия оказывает поддержку по тем направлениям, где имеются возможности. "Солидарность - это ключ по преодолению, в том числе и коронавирусного кризиса", - считает Маас.
В воскресенье немецкий военный самолет A400M забрал в Страсбурге французских граждан, зараженных коронавирусом, чтобы доставить их в Штутгарт. Оттуда они будут перевезены в клинику Бундесвера в городе Ульм.
Лента новостей
Массовые пожертвования в Фонд по борьбе с коронавирусом - показатель национальной солидарности в Азербайджане
Рамиль Гасан: Мы должны проявлять солидарность и единство, чтобы выйти из положения с малыми потерями
Таир Керимли: Самый надежный путь для того, чтобы защитить себя от коронавируса и предотвратить его распространение - это оставаться дома
Муса Гулиев: В Азербайджане в рамках борьбы с коронавирусом защищаются интересы бизнеса и трудящихся
Загадочный мир ковроткачества – экспонаты из коллекции азербайджанского музея представлены в социальной сети (ФОТО)
Ильяс Гусейнов: Национальная солидарность и единство - главное условие успешного выхода Азербайджана из испытания коронавирусом
Хикмет Бабаоглу: Открытие медучреждения "Ени клиника" создаст дополнительные возможности в борьбе с коронавирусом
В столице Азербайджана усиливают меры по предотвращению развития коронавируса в общественном транспорте (ФОТО)
Бахруз Гулиев: Наши врачи, которые с риском для жизни исполняют свой профессиональный долг, достойны самой высокой похвалы