В Швейцарии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло более чем на 1 100

Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии выросло за последние сутки на 1 139, до 15 475 человек, количество умерших увеличилось на 38, до 295 человек. Об этом сообщило в понедельник Федеральное управление здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Положительные тесты [на коронавирус] получены к настоящему моменту у 15 475 человек, умерли 295 человек", - указывает ведомство.

По состоянию на 29 марта в стране было зафиксировано 14 336 случаев заражения коронавирусом и 257 летальных исходов. Первый инфицированный был выявлен в Швейцарии 25 февраля.

К настоящему моменту в Швейцарии тесты на коронавирус сдали около 117 тыс. человек, в 13% случаев наличие патогена было подтверждено. По информации властей, средний возраст заразившихся в Швейцарии - 52 года. Согласно опубликованной в понедельник карте распространения инфекции, больше всего болезнь затронула кантон Тичино, граничащий с Италией. В нем на каждые 100 тысяч жителей в среднем приходится по 551,3 заболевших. На втором месте кантон Во (418,6). Далее следуют полукантон Базель-Штадт (372,2), кантоны Женева (367,4) и Вале (275). По данным газеты La Tribune de Geneve, ведущей статистику заболеваемости и смертности на основе сведений властей, в Тичино умерли 105 человек, в Во - 55, в Женеве - 32, в Вале - 21.

В Швейцарии на протяжении двух недель действуют введенные правительством меры по борьбе с распространением коронавируса. При этом полный карантин в стране не объявлен. Запрещено собираться вне дома в группы более пяти человек, следует соблюдать дистанцию между людьми не менее двух метров. За нарушение полиция выписывает штраф. Судя по опустевшим улицам городов, население в целом соблюдает рекомендацию оставаться дома. В частности, в Женеве, как отмечает газета La Tribune de Geneve, такого результата удалось добиться, в частности, расширением присутствия полицейских на улицах, а также запретом парковать автомобили в популярных местах прогулок вдоль набережных Женевского озера, закрытием аттракционов на детских площадках.

Согласно опубликованным в понедельник результатам опроса, проведенного по заказу федерального управления здравоохранения, 92% граждан заявили, что знают о правилах, установленных властями, а также о рекомендациях, касающихся охраны здоровья. Девять из каждых десяти респондентов сообщили, что отказались от рукопожатий в качестве формы приветствия, три четверти тщательно моют руки, а 70% соблюдают социальную дистанцию.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Швейцарии до 19 апреля. Рестораны, бары, музеи и кинотеатры не работают. До 4 апреля отменены занятия в учебных заведениях.