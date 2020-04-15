Во Франции за сутки от коронавируса умерли более 1,4 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции выросло за минувшие сутки более чем на 2,5 тыс. и превысило 106 тыс., а количество умерших увеличилось на 1,4 тыс. и достигло 17 тыс. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По данным на вечер среды, во Франции насчитывается 106 206 подтвержденных случаев заражения", - сказал он. Число умерших от последствий заражения коронавирусом в настоящий момент составляет 17 167, добавил Саломон. "Эпидемия коронавируса по-прежнему находится в активной стадии. Мы должны оставаться бдительными", - отметил он.

Днем ранее Жером Саломон сообщал о 103 573 подтвержденных случаях заражения коронавирусом и 15 729 летальных исходах.

По информации органов здравоохранения страны, около 32 тыс. зараженных коронавирусом находится во французских больницах. В отделения реанимации, как отметил Саломон, помещено почти 6,5 тыс. человек. "За последние 24 часа туда поступили 263 человека. Число поступающих в реанимацию снижается уже седьмой день подряд", - указал он. Тем не менее, по его словам, "эпидемия коронавируса по-прежнему находится в активной стадии". "Мы должны оставаться бдительными", - подчеркнул он.

Между тем Agence France-Presse приводит на своем сайте другое число заразившихся коронавирусом во Франции - 143 303. Включает ли оно заморские территории республики, не уточняется.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. Он также предусматривает закрытие магазинов, не торгующих товарами первой необходимости. Как сообщил 13 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон, действие режима самоизоляции продлится на территории страны до 11 мая. После этой даты власти начнут постепенный отказ от некоторых из введенных ограничений, если позволит эпидемиологическая ситуация.