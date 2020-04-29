В Греции вертолет НАТО пропал с экранов радаров в районе острова Кефалония

Вертолет НАТО пропал в среду с экранов радаров близ греческого острова Кефалония в Ионическом море, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, вертолет пропал с экранов радаров в районе Кефалонии, в нем находились от трех до шести человек. Начата поисково-спасательная операция.