Прибывающие из Шенгенской зоны и Великобритании не будут проходить карантин во Франции

Прохождение карантина в связи с пандемией нового коронавируса не предусмотрено для людей, прибывающих во Францию из других стран Евросоюза, Шенгенской зоны и Великобритании, сообщили в администрации французского президента. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье агентство France-Presse.

В Елисейском дворце также добавили, что "МИД в ближайшее время уточнит порядок" действий в отношении лиц, например французов или европейцев, приезжающих из других государств.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. 28 апреля премьер-министр Эдуар Филипп представил в Национальном собрании (нижней палате парламента) план выхода из этого режима. Первый этап плавной отмены введенных ранее ограничений начнется 11 мая с возобновления занятий в начальной школе, изменения графика работы общественного транспорта и передвижения без пропусков в пределах регионов.

По данным властей, из-за коронавируса во Франции умерли почти 25 тыс. человек. Количество подтвержденных случаев заражения в стране превысило 131 тыс.