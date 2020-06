Альбом Боба Дилана в девятый раз возглавил британский хит-парад

Боб Дилан стал самым возрастным музыкантом, альбом которого возглавил хит-парад Великобритании (UK Albums Chart), причем покорить вершины британских чартов американскому певцу удалось в девятый раз. Как стало известно в пятницу, 39-й студийный сборник певца под названием Rough and Rowdy Ways, увидевший свет 19 июня, стал самым продаваемым в Соединенном Королевстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Диск 79-летнего исполнителя в чарте этой недели обошел альбом канадского певца Нила Янга Homegrown, который был записан еще в 70-х годах прошлого тысячелетия, но до настоящего момента не публиковался. На третье место переместился Chromatica, шестой студийный альбом американской певицы Леди Гаги.

До этого рекорд принадлежал Полу Саймону. В 2016 года его сборник Stranger To Stranger добрался до первой строчки британского хит-парада, когда американскому певцу было 74 года.

Помимо этого, Rough and Rowdy Ways стал девятым альбомом Дилана, который добрался до вершины британских чартов. До этого подобное достижение удавалось лишь двум группам - шведской Abba и английской Queen. Причем произошло это спустя 56 лет с того момента, когда Дилан впервые оказался на вершине британского хит-парада со своим вторым студийным альбомом, The Freewheelin' Bob Dylan 1963 года.

Поклонники Дилана и Янга в своем большинстве остаются верными физическим носителям. Как сообщает телерадиовещательная корпорация Би-би-си, 85% продаж альбомов этих двух исполнителей приходится на виниловые пластинки или компакт-диски. Для сравнения: применительно к альбомам из первой десятки хит-парада на физических носителях были приобретены всего 38% сборников.

Нобелевский лауреат

Боб Дилан - один из самых известных музыкантов, карьера которого продолжается почти пять десятилетий. По версии журнала Rolling Stone, Дилан является "вторым по значимости" после The Beatles исполнителем в истории музыки. Его песни Blowin' in the Wind ("В дуновении ветра") и The Times They Are a-Changin ("Времена, они меняются") стали гимнами движения за гражданские права и антивоенного движения в США. В 2008 году музыкант получил Пулитцеровскую премию, в мае 2012 года ему была вручена высшая награда США - Президентская медаль Свободы, по решению Национальной академии искусства и техники грамзаписи в 2015 году он был назван "Человеком года".

В 2016 году Дилан был удостоен Нобелевской премии по литературе "за создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". 12 раз его творчество было отмечено премией Grammy, в 2001 году он получил "Оскар" в номинации "Лучшая песня" в фильме "Вундеркинды" (Wonder Boys, 2000), его имя включено в Зал славы рок-н-ролла.