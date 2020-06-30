ВВП Великобритании в I квартале снизился на 1,7% в годовом выражении

ВВП Великобритании в первом квартале 2020 года, по окончательной оценке, снизился в годовом выражении на 1,7%, а в квартальном — на 2,2%. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает национальное статистическое бюро страны.

Опрошенные агентством Рейтер аналитики полагали, что показатель снизился на 1,6% в годовом выражении и на 2% — в квартальном.