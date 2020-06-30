ВВП Великобритании в I квартале снизился на 1,7% в годовом выражении
ВВП Великобритании в первом квартале 2020 года, по окончательной оценке, снизился в годовом выражении на 1,7%, а в квартальном — на 2,2%. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает национальное статистическое бюро страны.
Опрошенные агентством Рейтер аналитики полагали, что показатель снизился на 1,6% в годовом выражении и на 2% — в квартальном.
Лента новостей
Сферы деятельности в Азербайджане, в которых ограничено число сотрудников во время карантина (ТАБЛИЦА)
Производитель фруктовых соков в Азербайджане расширит географию экспорта в страны дальнего зарубежья
Зампредседателя «АзИз»: Мы должны передать наш опыт и многовековую историю следующим поколениям (ФОТО)
В Азербайджане выявлено 544 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 343, скончались 8 человек - Оперативный штаб
Агентство по пищевой безопасности Азербайджана прояснило вопрос ненадлежащей утилизации опасных отходов в Джалилабаде
С июля начнет функционировать онлайн-апелляционная комиссия по оценке навыков детей, не вовлеченных в группы дошкольного образования
В интернете много ложной информации и люди немного растерялись – художник-аниматор Эльчин Хами Ахундов
Эльмар Мамедъяров встретился с сопредседателями Минской группы и Анджеем Каспшиком в формате видеоконференции
Лейла Абдуллаева: поддержка инициативы Президента Азербайджана является показателем большого доверия со стороны международного сообщества
Президенту пишут: Благодаря Вашей успешной политике Азербайджан превратился в одну из влиятельных стран мира
В Азербайджане завершен проект Twinning в области трансфертного ценообразования и борьбы с уклонением от уплаты налогов