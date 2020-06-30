Годовая инфляция в еврозоне в июне ускорилась до 0,3%

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июне, по предварительной оценке, ускорилась до 0,3% с уровня мая в 0,1%. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения июньского показателя на майском уровне в 0,1%.

В месячном выражении в еврозоне в июне была зафиксирована инфляция на уровне 0,3% после дефляции в мае на уровне 0,1%.

Годом ранее, в июне 2019 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 1,3%.

Базовая годовая инфляция в нынешнем июне, по предварительной оценке, составила 0,8% в годовом выражении против 0,9% в мае.