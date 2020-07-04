FIA и "Формула-1" не выявили случаев заражения коронавирусом

Европа 4 июля 2020 12:12 (UTC+04:00)
FIA и "Формула-1" не выявили случаев заражения коронавирусом

Совместное тестирование на коронавирусную инфекцию, организованное Международной автомобильной федерацией (FIA) и руководством чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", не выявило положительных результатов. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Тестирование проводилось с 26 июня по 2 июля. За это время тесты прошли 4032 человека, в число которых входили пилоты и обслуживающий персонал команд. Ни один тест не показал положительный результат.

В пятницу стартовал Гран-при Австрии. В субботу пройдут третья практика и квалификация. Завершится программа этапа в воскресенье гонкой.

Из-за пандемии коронавируса календарь сезона 2020 года претерпел существенные изменения, изначально чемпионат мира должен был стартовать этапом в Австралии 13-15 марта. Но он был отменен, так же как и Гран-при в Монако, Азербайджане, Сингапуре, Японии, Нидерландах и Франции. Из первоначальной версии календаря отложены на неопределенный срок этапы в Китае, Бахрейне, Вьетнаме и Канаде. На данный момент руководство "Формулы-1" опубликовало календарь восьми Гран-при сезона, которые пройдут без зрителей: по два этапа примут австрийский Шпильберг (3-5 июля и 10-12 июля) и британский Сильверстоун (31 июля - 2 августа и 7-9 августа), также Гран-при состоятся в Будапеште (17-19 июля), Барселоне (14-16 августа), бельгийском Спа (28-30 августа) и итальянской Монце (4-6 сентября).

В изначальной версии календаря планировалось провести рекордные 22 этапа. Позднее исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри заявил, что в нынешнем сезоне предполагается проведение 15-18 гонок. Гран-при России в Сочи в первоначальном варианте календаря планировалось организовать с 25 по 27 сентября. При этом британские СМИ сообщали, что существует вероятность проведения сразу двух этапов в Сочи в этом году.

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