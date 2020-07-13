Анджея Дуду переизбрали президентом Польши на второй срок

Европа 13 июля 2020 22:39 (UTC+04:00)
Анджея Дуду переизбрали президентом Польши на второй срок

Действующий президент Польши Анджей Дуда переизбран на второй срок. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник на пресс-конференции Государственная избирательная комиссия республики по итогам обработки всех бюллетеней.

Окончательные цифры подтвердили победу Дуды во втором туре выборов с результатом 51,03% голосов. Его конкурент от крупнейшей в республике оппозиционной партии "Гражданская платформа" - мэр Варшавы Рафал Тшасковский - завоевал 48,97% голосов.

Как заявил на пресс-конференции глава избиркома Сильвестр Марчиняк, за Дуду проголосовали 10 млн 440 тыс. 648 избирателей, а за Тшасковского - 10 млн 018 тыс. 263. "Государственная избирательная комиссия установила, что в повторном голосовании 12 июля 2020 года среди двух кандидатов на пост президента Польши больше голосов получил и был избран президентом Анджей Дуда", - сказал он.

Явка составила 68,18%. По словам Марчиняка, всего в выборах приняли участие более 20 млн человек из 30 млн имеющих право голоса поляков.

Президентские выборы проводятся в Польше раз в пять лет. Один человек может занимать высшую в стране должность не более двух сроков. Дуда стал главой государства в 2015 году, опередив во втором туре Бронислава Коморовского, который был избран в 2010 году после гибели в авиакатастрофе под Смоленском президента Леха Качиньского. Ранее два срока подряд проработать на посту польского лидера удалось только Александеру Квасьневскому, который руководил республикой после Леха Валенсы в 1995-2005 годах.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Анджея Дуду переизбрали президентом Польши на второй срок
Анджея Дуду переизбрали президентом Польши на второй срок
Мы требуем восстановления территориальной целостности Азербайджана - Международная ассоциация Израиль - Азербайджан
Мы требуем восстановления территориальной целостности Азербайджана - Международная ассоциация Израиль - Азербайджан
Число голодающих в мире в 2020 году может вырасти на 132 млн из-за пандемии
Число голодающих в мире в 2020 году может вырасти на 132 млн из-за пандемии
Loading Bars
Лента новостей
Анджея Дуду переизбрали президентом Польши на второй срок Европа 22:39
Мевлют Чавушоглу: Мы готовы пожертвовать жизнями за Азербайджан (ВИДЕО) Политика 22:21
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 22:02
МИД Украины призывает приложить максимум усилий для деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе Политика 21:54
Состоялся телефонный разговор между Эльмаром Мамедъяровым и Мевлютом Чавушоглу Политика 21:49
Cнаряд, выпущенный армянами, попал в этот дом (ФОТО) Азербайджан 21:36
Али Ахмедов: Минская группа ОБСЕ должна четко изложить свою позицию Политика 21:33
Уничтожены несколько военных объектов и единиц техники ВС Армении (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 21:22
Мы требуем восстановления территориальной целостности Азербайджана - Международная ассоциация Израиль - Азербайджан Политика 20:52
Быстрая реакция Азербайджана на кризис, вызванный пандемией, ослабит экономический спад Экономика 20:07
Азербайджанские телеканалы отказались от трансляции музыкальных и развлекательных передач Общество 20:04
Сопредседатели МГ ОБСЕ призывают Армению и Азербайджан возобновить предметные переговоры как можно скорее Политика 19:50
ВС Армении обстреляли мирное село в Азербайджане из крупнокалиберной гаубицы Политика 19:28
ГУАМ осуждает нападения ВС Армении в направлении Товузского района Политика 18:56
ОПЕК: Экспорт сырой нефти из Азербайджана сократился Энергетика 18:55
Попытка Пашиняна устранить такими провокациями глубокий кризис в Армении ни к чему не приведет - Севиндж Гусейнова Политика 18:48
Минобороны: Азербайджанская сторона не обстреливает мирное население и гражданские населенные пункты Политика 18:38
Бакинский порт запустил информационный центр по COVID-19 Транспорт 18:37
Арзу Нагиев: Россия и страны - члены ОДКБ адекватно оценят провокацию Армении на границе с Азербайджаном Политика 18:26
Число голодающих в мире в 2020 году может вырасти на 132 млн из-за пандемии Другие страны 18:24
Азербайджанская община Нагорного карабаха распространила обращение в связи с провокацией ВС Армении Нагорно-карабахский конфликт 18:24
ЕС призывает принять безотлагательные меры для предотвращения дальнейшей эскалации на армяно-азербайджанской границе Политика 18:16
Задержан Рагим Газиев, в его отношении возбуждено уголовное дело Политика 18:12
Сергей Лавров призвал к проявлению сдержанности на армяно-азербайджанской границе Политика 17:57
Президент Ильхам Алиев направил Эммануэлю Макрону поздравительное письмо Политика 17:53
Aztelekom завершил тендеры на более чем 1,8 миллиона манатов ИКТ 17:47
Посол Ирана в РФ: Ядерную сделку можно спасти при условии практических действий Ядерная программа 17:47
В Грузии обнародовали правила прибытия в страну иностранных бизнесменов Грузия 17:41
ООО ADY Container увеличило объем грузоперевозок в первом полугодии текущего года Транспорт 17:34
Карантин в Казахстане продлится до конца июля Казахстан 17:31
Назван объем импорта азербайджанского нефтяного сырья в Украину Энергетика 17:25
Обнародован объем экспортированной пряжи из Туркменистана Бизнес 17:24
С начало года Турция увеличила грузоперевозки в Азербайджан Турция 17:24
В Азербайджан прибыли 115 кубинских медиков, специализирующихся в сфере борьбы с COVID-19 (ФОТО) Общество 17:22
Химзавод Туркменистана обнародовал объемы произведенной серной кислоты Туркменистан 17:17
Армения грубо нарушила режим прекращения огня и в Нахчыванском направлении Политика 17:12
AZAL доставил в Баку кубинских врачей (ФОТО) Общество 17:08
Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения еще в 76 объектах (ФОТО) Общество 17:04
Армянские активисты раскрыли число потерь на фронте, министр обороны подвергся шквалу критики (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 16:59
Полад Бюльбюль-оглы: Нам не оставляют шансов и толкают на военный путь Нагорно-карабахский конфликт 16:50
В Азербайджане выявлено 529 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 547, скончались 7 человек - Оперативный штаб Общество 16:50
В столице Сомали прогремел взрыв Другие страны 16:31
Азербайджанская диаспора заявила протест международным организациям Политика 16:25
Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти в 2019 году упали почти на 20% Энергетика 16:20
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Наше дело правое и Бог с нами! Враг получил отпор и так будет всегда! (ФОТО) Политика 16:18
Президент Ильхам Алиев: Мы отомстили и отомстим за наших военнослужащих Политика 16:06
Сокращение экспорта станет поводом для расширения ненефтянного сектора Азербайджана Бизнес 16:03
Распоясавшись от безнаказанности, Армения совершает все новые военные преступления - Айдын Сафиханлы Политика 16:01
Президент Ильхам Алиев: Господствующий в настоящее время в Армении хаос и приближение ситуации к кризисной отметке побудили их к этим грязным деяниям Политика 16:01
Президент Ильхам Алиев: Если с территории Армении осуществляется обстрел азербайджанских позиций, азербайджанских сел, то мы будем давать и даем адекватный ответ Политика 16:00
Президент Ильхам Алиев: Грязная и коварная политика является источником большой опасности для Армении Политика 15:50
Google выделит $10 млрд на развитие цифровой экономики Индии США 15:43
ЕС пока не разработал вторую редакцию списка для открытия границ Европа 15:43
Президент Ильхам Алиев: Очередная провокация Армении была решительно пресечена, дан адекватный ответ Политика 15:40
Минэкологии Азербайджана предупредило о нестабильных погодных условиях до 17 июля Общество 15:39
Между Туркменистаном и Россией может увеличиться пассажиропоток Транспорт 15:35
Состоялся телефонный разговор между Эльмаром Мамедъяровым и Сергеем Лавровым Политика 15:33
В Гяндже устраняются последствия наводнения Общество 15:33
Товарооборот между Туркменистаном и Россией увеличился почти в 4 раза Бизнес 15:30
Вагиф Даргяхлы: Никаких территориальных потерь нет Общество 15:24
На строительном рынке Узбекистана падает спрос на турецкий цемент Турция 15:15
Поступило много обращений для отправки на линию фронта - Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана Азербайджан 15:04
Действия Армении против Азербайджана не останутся безнаказанными - правящая партия Турции Турция 15:04
ПЕА распространила заявление в связи с армянской провокацией в направлении Товуза Нагорно-карабахский конфликт 15:01
Провокация Армении направлена на вовлечение в конфликт стран-членов ОДКБ - российский эксперт Политика 14:51
МИД России: Считаем недопустимой дальнейшую эскалацию на армяно-азербайджанской границе Политика 14:30
Эркан Озорал: Азербайджан продолжает поддерживать Турцию в борьбе с FETO Политика 14:25
Устранены последствия наводнения в Гобустанском районе Азербайджана Общество 14:25
Глава МИД Турции: Армении следует образумиться Политика 14:21
Количество сайтов на правительственном домене Азербайджана увеличилось ИКТ 14:11
Азербайджан подписал документы о сотрудничестве в сфере ВИЭ с 11 компаниями Энергетика 14:10
ЕС обеспокоен напряженностью на азербайджано-армянской границе Нагорно-карабахский конфликт 14:04
Адресную соцпомощь в Азербайджане получают более 300 тысяч граждан Общество 14:03
Еврокомиссия одобрила пакет помощи на €3,4 млрд для авиакомпании KLM Европа 13:57
В Иране увеличили суточную производительность масок до 6,5 млн. Экономика 13:55
В Азербайджане станет возможным проведение уголовного процесса в формате видеоконференции Политика 13:54
В Грузии ужесточают контроль за качеством топлива Грузия 13:53
Туркменистан и Россия подготовят двухлетнюю программу экономического сотрудничества Бизнес 13:52
Эльхан Алескеров: Пашинян теряет рычаги управления армянской армией Политика 13:50
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода Общество 13:47
Между Эльмаром Мамедъяровым и сопредседателем МГ, а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ состоялись телефонные переговоры (ФОТО) Политика 13:45
Юбилей народной артистки Азербайджана Евгении Невмержицкой! Пол-литра крови и магическая сила профессии (ФОТО) Интервью 13:39
Глава British Telecom предостерег Лондон от отказа от оборудования Huawei Европа 13:22
Севиль Микаилова: Внимание всего мира приковано к мероприятию, инициированному Президентом Азербайджана Политика 13:22
Али Ахмедов: Армия Азербайджана героически пресекла армянские провокации в направлении Товуза Политика 13:19
Узбекистан ведет переговоры с французской компанией «Airbus» Узбекистан 13:17
До конца 2020 г. семьям шехидов и лицам с инвалидностью будет предоставлено 1200 квартир - Анар Керимов Общество 13:05
Азербайджан построит плавучую солнечную электростанцию Энергетика 13:04
Предложение банков превысило спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана Финансы 12:59
Андрей Иванов: Пашинян учинил провокацию против Азербайджана, так как не справляется с экономическим кризисом в Армении Политика 12:56
Арзу Нагиев: Армения провоцирует Россию против Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 12:53
Украина заинтересована в возобновлении воздушного сообщения с Туркменистаном Транспорт 12:47
Афет Гасанова: Проведение 31-й спецсессии Генассамблеи ООН по инициативе Президента Ильхама Алиева является историческим событием Политика 12:42
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:33
Основатель Alibaba Джек Ма сократил долю в компании до 4,8%, продав акций на $9,6 млрд Другие страны 12:25
С начала 2020 г через порты Турции перевезено свыше 500 тыс автомобилей Турция 12:22
Объем перевалки грузов через Бакинский порт значительно растет Транспорт 12:21
МИД Ирана выразил сожаление в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих Политика 12:12
В январе-июне через турецкие порты было перевезено 200 тыс трейлеров и контейнеров Турция 12:09
В Дашогузском регионе Туркменистана увеличится производство маша Бизнес 11:59
Все новости