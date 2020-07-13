Анджея Дуду переизбрали президентом Польши на второй срок

Действующий президент Польши Анджей Дуда переизбран на второй срок. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник на пресс-конференции Государственная избирательная комиссия республики по итогам обработки всех бюллетеней.

Окончательные цифры подтвердили победу Дуды во втором туре выборов с результатом 51,03% голосов. Его конкурент от крупнейшей в республике оппозиционной партии "Гражданская платформа" - мэр Варшавы Рафал Тшасковский - завоевал 48,97% голосов.

Как заявил на пресс-конференции глава избиркома Сильвестр Марчиняк, за Дуду проголосовали 10 млн 440 тыс. 648 избирателей, а за Тшасковского - 10 млн 018 тыс. 263. "Государственная избирательная комиссия установила, что в повторном голосовании 12 июля 2020 года среди двух кандидатов на пост президента Польши больше голосов получил и был избран президентом Анджей Дуда", - сказал он.

Явка составила 68,18%. По словам Марчиняка, всего в выборах приняли участие более 20 млн человек из 30 млн имеющих право голоса поляков.

Президентские выборы проводятся в Польше раз в пять лет. Один человек может занимать высшую в стране должность не более двух сроков. Дуда стал главой государства в 2015 году, опередив во втором туре Бронислава Коморовского, который был избран в 2010 году после гибели в авиакатастрофе под Смоленском президента Леха Качиньского. Ранее два срока подряд проработать на посту польского лидера удалось только Александеру Квасьневскому, который руководил республикой после Леха Валенсы в 1995-2005 годах.