Два вагона поезда сошли с рельсов в Чехии
Два вагона пассажирского поезда, следующего из Праги в Брно, сошли с рельсов в четверг. Об этом сообщило агентство ЧТК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как отмечает агентство, вагоны в результате случившегося не перевернулись, пострадавших нет. Организована эвакуация 150 человек. Участок железной дороги, где произошел инцидент, временно закрыт.
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