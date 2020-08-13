Два вагона поезда сошли с рельсов в Чехии

Два вагона пассажирского поезда, следующего из Праги в Брно, сошли с рельсов в четверг. Об этом сообщило агентство ЧТК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает агентство, вагоны в результате случившегося не перевернулись, пострадавших нет. Организована эвакуация 150 человек. Участок железной дороги, где произошел инцидент, временно закрыт.