Число задержанных полицией Лондона активистов движения Extinction Rebellion возросло до 90

Европа 2 сентября 2020 06:25 (UTC+04:00)
Число задержанных полицией Лондона активистов движения Extinction Rebellion возросло до 90

Число активистов природозащитного движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), задержанных во вторник полицией Лондона, увеличилось до 90 человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом по итогам первого дня протестной акции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 18:00, 90 человек были задержаны за нарушения правопорядка, создание препятствий для движения транспорта, сопротивление полиции или нападение на сотрудника чрезвычайных служб", - отмечается в коммюнике. Ранее сообщалось, что в полицейские участки были доставлены 65 человек.

Местом задержаний стала Парламентская площадь в центре британской столицы. Несмотря на запрет перекрывать движение автотранспорта, сотни демонстрантов расположились посреди проезжей части, что немедленно привело к пробкам. По информации газеты Daily Mail, всего в акции протеста приняли участие около 3 тыс. человек.

Демонстранты обещают продолжать акции в Лондоне в течение 10 дней. Однако полиция уже предупредила, что будет немедленно пресекать все попытки манифестантов мешать автомобилистам. Им разрешено собираться лишь вне автодорог, соблюдая при этом меры социального дистанцирования, введенные из-за пандемии коронавируса.

Движение Extinction Rebellion, основанное в Великобритании в 2018 году, провозгласило своей целью привлечь внимание политиков и подтолкнуть их к принятию мер против изменений климата. В апреле и октябре 2019 года активисты Extinction Rebellion устраивали двухнедельные протестные акции в Лондоне, блокируя движение на транспортных магистралях столицы, мешая работе метро и аэропорта Лондон-Сити. Они также перекрывали вход в здание Лондонской фондовой биржи и штаб-квартиры вещательной корпорации Би-би-си, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления. Тысячи активистов были задержаны полицией.

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