ФРГ выдвинула Хельгу Шмид кандидатом на пост генсека ОБСЕ
Правительство ФРГ приняло решение выдвинуть Хельгу Шмид кандидатом на пост генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщила в среду пресс-служба МИД Германии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В настоящее время Шмид занимает должность генсека Европейской службы внешних связей. "С точки зрения правительства ФРГ, Хельга Шмид является наилучшим кандидатом на пост генерального секретаря ОБСЕ", - приводятся в сообщении пресс-службы слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса. Он отметил "многолетний опыт руководства, исключительное умение вести переговоры и активный вклад в предупреждение международных конфликтов" претендента со стороны Германии.
Лента новостей
Освобождение Баку было вторым значимым историческим событием после провозглашения республики - депутат
В первом полугодии 2020 года участились атаки на нефтегазовые компании и системы автоматизации зданий
Радикальное крыло оппозиции пытается выйти из комы посредством "фактора" Тофиг Ягублу — вице премьер
Проект «Поддержка виртуального образования» предоставляет уникальные возможности преподавателям страны
СГБ провела операцию по задержанию группы лиц, поставляющих сильнодействующие вещества в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО)
Посещение школы в определенные дни положительно повлияет на психологическое развитие детей – эксперт Эльчин Сулейманов
В Азербайджане начался прием заявлений для рассмотрения апелляций по результатам экзамена по журналистике