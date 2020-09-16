ФРГ выдвинула Хельгу Шмид кандидатом на пост генсека ОБСЕ

Правительство ФРГ приняло решение выдвинуть Хельгу Шмид кандидатом на пост генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщила в среду пресс-служба МИД Германии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время Шмид занимает должность генсека Европейской службы внешних связей. "С точки зрения правительства ФРГ, Хельга Шмид является наилучшим кандидатом на пост генерального секретаря ОБСЕ", - приводятся в сообщении пресс-службы слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса. Он отметил "многолетний опыт руководства, исключительное умение вести переговоры и активный вклад в предупреждение международных конфликтов" претендента со стороны Германии.