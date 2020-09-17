Додон считает необходимым распустить парламент Молдавии уже в начале будущего года

Парламент Молдавии может быть распущен уже в начале будущего года, так как не соответствует воле народа из-за многочисленных случаев переходов депутатов из одной партии в другую. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил президент Игорь Додон в среду вечером в эфире молдавского телеканала Прайм, комментируя развитие политической ситуации в стране после предстоящих 1 ноября президентских выборов.

"После президентской кампании могут быть разные сценарии. Если после 15-16 ноября правительство Иона Кику уйдет, то до 1-2 января дважды проводится попытка утвердить новый состав кабмина, и уже 3-4 января будет подписан указ о роспуске парламента", - сказал Додон. Он напомнил, что по закону досрочные парламентские выборы объявляются, если депутаты за 45 дней не утвердили правительство, которое формирует предложенный президентом кандидат в премьеры.

"Он может быть распущен либо через отставку правительства, либо если депутаты 90 дней не принимают законодательные инициативы, но сейчас последний вариант вряд ли возможен", - пояснил Додон. Ранее поддерживающая президента Партия социалистов выступила с идеей совместного проведения президентских и досрочных парламентских выборов, однако Конституционный суд счел это незаконным.

Летом фракцию Демократической партии Молдавии, которая вступила в правящую коалицию с социалистами, покинуло большинство из 30 депутатов, которые перешли в оппозиционную группу "Про Молдова" и партию "Шор". Додон заявил, что за выходом депутатов из фракций стоит бывший лидер демократов - олигарх Владимир Плахотнюк, который в прошлом году бежал из страны в США и был объявлен в розыск. Как подтвердил новый лидер демократов Павел Филип, представители Плахотнюка предлагают народным избранникам до миллиона евро за переход в оппозицию.

Коалиция демократов и социалистов, сформировавшая кабинет Кику, насчитывает 49 депутатов в 101-местном парламенте. Додон в этой ситуации считает необходимым распустить парламент.