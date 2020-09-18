Франция не будет закупать вакцину от коронавируса через программу COVAX

Франция не планирует использовать международный механизм COVAX, предназначенный для обеспечения на справедливой основе всех государств будущими вакцинами от коронавируса, с целью получения доз препаратов. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Позиция Франции достаточно прозрачна. Мы не собираемся покупать дозы [вакцины] через COVAX", - заявил агентству источник в министерстве здравоохранения страны. По его словам, Франция рассчитывает получить вакцину через механизм, согласованный внутри Евросоюза. Он добавил, что Париж в целом поддерживает инициативу, продвигаемую Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и выделит средства на ее развитие.

К настоящему моменту ТАСС не удалось получить официальный комментарий Министерства здравоохранения Франции по данному вопросу.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что более 170 стран присоединились к механизму COVAX. Крайний срок подтверждения участия в программе - 18 сентября. На своем сайте ВОЗ отмечает, что первые взносы ожидаются не позднее 9 октября 2020 года.

Данный механизм направлен на ускорение поисков эффективной вакцины для всех стран. Цель состоит в инвестировании средств примерно в 12 различных вакцин и обеспечении к ним справедливого раннего доступа, когда они появятся на рынке. Кроме того, COVAX поддерживает создание производственных мощностей и производит закупки, чтобы к концу 2021 года можно было справедливо распределить около 2 млрд доз вакцины. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере 92 так называемых финансируемых государства. Эта модель "коллективного финансирования" предоставляет производителям вакцин гарантии закупок еще до лицензирования их препаратов и обеспечивает доступ к ним беднейших стран.

Проектом COVAX управляют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI), Всемирная организация здравоохранения, а также транснациональные корпорации - производители вакцин, которые видят в этом инструменте дополнительный источник государственного финансирования.