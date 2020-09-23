Канцлер Австрии заявил о провале политики распределения мигрантов по странам ЕС

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о провале программы распределения мигрантов между странами Евросоюза. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает AFP.

«Мы считаем, что распределение (просителей убежища. – «Газета.Ru») в ЕС провалилось, и его отвергают многие страны», — cказал он.

Канцлер отметил, что европейские страны не нужно обязывать принимать мигрантов.

«Тот путь, которым необходимо пойти, это улучшенная защита внешних границ (ЕС), совместная борьба с контрабандистами... и направить туда помощь», — заявил Курц.

По его словам, Австрия приняла уже свыше 200 тысяч человек, которых нужно «интегрировать, прежде чем принимать новых».

Ранее Австрия отказалась принять беженцев из сгоревшего крупнейшего лагеря «Мориа» в Греции.