ЕС требует от Британии доступ в ее воды для рыбной ловли в обмен на доступ к общему рынку

Евросоюз требует от Великобритании на переговорах по соглашению о свободной торговле после выхода этой страны из сообщества (Brexit) доступа в ее воды для ведения рыбной ловли в обмен на доступ британских компаний к отдельным секторам европейского рынка. Об этом рассказал на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС главный переговорщик Еврокомиссии по Brexit Мишель Барнье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы требуем от британцев доступа в их воды для наших предприятий, но это абсолютно справедливо, поскольку Великобритания также просит от нас доступа для своих предприятий к различным секторам рынка ЕС. Например, Лондон хочет сохранить прямой доступ к европейскому рынку электроэнергии, и я могу привести еще много таких примеров. Мы считаем, что открытие британских вод для европейских рыболовных компаний должно быть пропорционально открытию для британских компаний отдельных секторов нашего рынка, который объединяет около 450 млн потребителей и 20 млн предприятий", - подчеркнул Барнье.

Он добавил, что еще одной проблемной темой переговоров о торговом соглашении после Brexit является вопрос о создании "справедливой и равноправной" системы регулирования экономической деятельности в Великобритании и ЕС. "Для нас очень важна транспарентность в вопросах регулирования рынков с обеих сторон, синхронизация правил предоставления госпомощи и конкуренции и создание механизмов урегулирования возможных споров. Большего я не могу раскрыть, пока переговоры еще продолжаются", - сказал Барнье.

Он в очередной раз подчеркнул, что Евросоюз хочет сделки и готов продолжать "спокойные и взаимоуважительные" переговоры с Великобританией в "течение еще двух-трех недель".

В итоговом заявлении саммита по Brexit лидеры ЕС констатировали, что на переговорах пока нет достаточного прогресса для достижения торгового соглашения, и продлили мандат Барнье на ведение этих переговоров, которые должны были завершиться к 15 октября. Мандат продлен "еще на несколько недель", при этом лидеры отметили, что переходный период после Brexit будет завершен точно в срок - 31 декабря 2020 года, с соглашением или без.

Саммит предупредил о реальности сценария европейского развода без заключения соглашения о свободной торговле и призвал европейские страны, институты и компании готовиться к этому сценарию, а Еврокомиссию - разработать набор мер для защиты интересов ЕС, если это произойдет.