Кабмин Ирландии ввел режим наивысшей эпидемиологической опасности по всей стране
Правительство Ирландии приняло решение поднять до максимального уровень эпидемиологической опасности по всей стране, ужесточив карантинные ограничения. Об этом сообщил телеканал RTE по итогам состоявшегося в понедельник заседания правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Данное решение принято на фоне роста числа инфицированных, а также случаев госпитализации и количества пациентов в палатах интенсивной терапии, уточнил канал. Пятый уровень эпидемиологической опасности начнет действовать со среды и продлится шесть недель, после чего будет осуществлена оценка ситуации и принято решение о дальнейших действиях.
Действующий в Ирландии с 15 сентября национальный план по борьбе с коронавирусной инфекцией предполагает оценку ситуации во всех административных территориях по пятибалльной шкале (от первого, наиболее безопасного уровня до пятого, предполагающего жесткий карантин). Однако в отличие от режима, действовавшего в Ирландии с марта по май, при нынешнем карантине останутся открытыми детские сады, школы и строительные объекты. Социальная жизнь граждан будет регулироваться согласно модели "социального пузыря", положительно зарекомендовавшей себя в Новой Зеландии. Ирландцам предписано ограничить контакты близким семейным кругом, к которому можно добавить лишь людей, помогающих в уходе за больными, стариками и детьми.
На острове будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, прекращена работа парикмахерских, салонов красоты, фитнес- и спортивных клубов. Лишь профессиональные спортсмены и дети в возрасте до 15 лет смогут продолжать тренировки в прежнем режиме с соблюдением требований социального дистанцирования. Предприятия общепита, включая пабы, смогут продавать лишь еду и напитки навынос либо в форме доставки на дом. Передвижение граждан будет разрешено лишь в радиусе 5 км от дома.
Согласно последней сводки Минздрава Ирландии, в воскресенье в стране зафиксировано 1 283 новых случая инфицирования коронавирусом, что повысило общую статистику за весь период эпидемии до 49 962 человек. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом возросло за последние 4 недели с 75 до 298. Три человека умерли за последние сутки вследствие COVID-19 - на сегодняшний день эпидемия унесла жизни 1 852 ирландцев.