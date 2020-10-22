Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Греции

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в четверг у побережья острова Закинф в Ионическом море. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр стихии находился в 61 км к юго-западу от города Закинтос с населением около 11,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.