В Италии зафиксирован новый максимум суточного прироста случаев заражения коронавирусом

Число случаев инфицирования коронавирусом в Италии за последние сутки увеличилось на 37 809, заразившиеся были выявлены на основании более 234 тыс. тестов. Такие данные следуют из распространенной в пятницу сводки министерства здравоохранения республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

И число новых случаев, и тестов - максимальное за все время пандемии. За сутки от последствий заражения коронавирусной инфекцией умерли 446 человек, столько же, как и накануне, когда было зарегистрировано самое высокое число летальных исходов пациентов с COVID-2019 с конца апреля - начала мая. Общее число жертв достигло 40 638, 322 925 человек вылечились, причем почти 10 тыс. за последние сутки. Всего в республике с начала пандемии заразился 862 681 гражданин.